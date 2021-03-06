خبير سياحي: تطوير الفنادق التاريخية يدعم صناعة الفنادق بمصر

أشاد الخبير السياحي حسن حسنين، بالخطة التي تبنتها الشركة القابضة للسياحة والفنادق الخاصة بتطوير الفنادق الحكومية ذات الطابع التاريخي.وأضاف الخبير السياحي في تصريح خاص للدستور أن التطوير يهدف إلى استرجاع الصورة التاريخية للفنادق في مصر وتعظيم قيمتها الحضارية خاصة التي تتمتع بتراث عتيق، مؤكدا أن هناك فنادق لم يتم تطويرها منذ ٣٠ عاما.وأوضح أن الفنادق الحكومية ستكون تحت إدارة شركات عالمية مما يحتم ضرورة الارتقاء بمستوى الفنادق التابعة للدولة أمام الفنادق العالمية وتعزيز قوة منافستها لرفع قيمتها السوقية ولمواكبة الخدمات الفندقية العالمية.وأكد الخبير السياحي أن تطوير الفنادق التاريخية يعمل علي دعم صناعة الفنادق في مصر والتي تساهم في زيادة الناتج القومي للدولة.