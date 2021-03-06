«طلاب علوم أزهر القاهرة» يشيدون بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية

أشاد طلاب كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بجهود إدارة الكلية برئاسة الدكتور سيد بكري عميد الكلية، والدكتور خالد مخيمر وكيل الكلية، وحسن حسين مدير عام الكلية؛ في التطبيق والالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.اتخذت كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة إجراءات وقائية شديدة؛ تضمنت عمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع القاعات الدراسية، إضافة لوجود إشراف طبي كامل على مدار عمل لجان الامتحانات، وغرفة عمليات تعمل على مدار اليوم؛ لتقييم عمليات دخول الطلاب وخروجهم، بجانب التشديد على مراعاة التباعد الاجتماعي على مدار اليوم.وكانت كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.