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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT»: إنشاء مصنع «تابلت» يتيح 1000 فرصة عمل لشباب الصعيد

السبت 06/مارس/2021 - 06:26 م
صناعة تكنولوجيا المعلومات
صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT
طارق عتمان
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قال المهندس خالد إبراهيم نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT باتحاد الصناعات وعضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن تصنيع التابلت التعليمي محليا بالتعاون مع خبرات كوريا الجنوبية في هذا المجال ستؤدي إلى فتح أسواق أفريقيا أمام المنتج المصري، موضحا أن كوريا الجنوبية تستثمر نحو 2 مليار دولار في صناعة الإلكترونيات بمصر.

وأكد «إبراهيم» في تصريحات لـ«الدستور» أن اختيار بني سويف لتكون مقر لمصنع التابلت التعليمي وإنشاء خطوط إنتاج تقدر استثماراتها بنحو 30 مليون دولار سيتيح للحكومة بتوفير جميع أدوات التعليم عن بعد، مؤكدا أن الرئيس السيسي دعا إلى توطين صناعة الإلكترونيات وأطلق مبادرة رئاسية وهذا المشروع يعد جزء من هذه المبادرة.

وتوقع أن يتيح إنشاء المصنع نحو 1000 فرصة عمل لشباب الصعيد حيث سيقام على أرض محافظة بني سويف ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد وفتح أسواق جديدة أمام الكوادر المصرية بمجال تصنيع الإلكترونيات في السوقين المحلي والإقليمي.

ولقت إلى أن تصنيع التابلت محليا سيؤدي لرفع نسبة المكون المحلي في الصناعة والمقرر توريده لوزارة التربية والتعليم، متوقعا أن يصل حجم إنتاج المصنع لنحو مليون وحدة في العام الأول.

وفي السياق، طالب نائب رئيس الغرفة بخلق شراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير جزء من مكونات التابلت عبر الشركات المحلية مما سيؤدي لرفع قدرات الشركات المحلية والاعتماد على إكسسوارات التابلت وقطع غياره وستوفرها الشركة المصنعة كجزء من الاتفاق مع الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي جاذب للاستثمار الاجنبي ومحفز للشركات العالمية للتواجد في مصر ونقل وتوطين الصناعات الإلكترونية محليا، وأن خطة الحكومة التحول بمنظومة التعليم لتصبح عن بعد خلال 5 سنوات مما سيؤدي لزيادة نسبة العنصر الرقمي في المنظومة، مطالبا الشركات المحلية بتطوير سياستها تجاه احتياجات القطاع التعليمي في مصر سواء المدارس أو الجامعات.

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