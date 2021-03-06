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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حماة الوطن: العلاقات المصرية السودانية «استراتيجية راسخة»

السبت 06/مارس/2021 - 10:34 م
حماة الوطن
حماة الوطن
أشرف لاشين
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أشاد حزب حماة الوطن بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى السودان، خاصة أنها تأتى فى توقيت مهم جدا في ضوء الأخطار المشتركة والاضطرابات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

وقال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، إن العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها أواصر المحبة والتعاون التى تربط شعبا البلدين وتعد هذه الزيارة هى الأولى للرئيس السيسي بعد ما شهدته السودان الشقيق من تطورات سياسية، وتؤكد على الدعم المصري للسودان والمصير المشترك والروابط التي تجمع شعبي وادي النيل.

وأكد الهريدى أن الرئيس السيسي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق ومصر تدرك أهمية دعم الاستقرار فى السودان، والذى يعد أمنا قوميا لمصر مؤكدا أن زيارات المسئولين المصريين للسودان والمسؤلين السودانيين للقاهرة أسهمت فى تدعيم علاقات التعاون بين البلدين في جميع القضايا الثنائية والإقليمية.

وأشار الهريدى إلى أهمية الملفات التي يحملها الرئيس في تلك الزيارة خاصة المتعلقة بالأوضاع الأمنية بأفريقيا والبحر الأحمر، بجانب قضية سد النهضة مع اعتزام إثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي، مما يهدد الامن المائى لمصر والسودان.
وأكد أهمية التوصل إلى رؤية مشتركة للعمل الدبلوماسي والتوافق خاصة أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة يتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب، اللتان ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

وطالب رئيس الحزب، بدعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.

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