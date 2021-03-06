موسيقى عربية وورش فنية بالفوم الملون بـ«ثقافة المنيا»

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية لقصر ثقافة المنيا كوكتيل من أغانى الطرب الأصيل، منها «من حبى فيك يا جارى» تغنت بها فوزية محمد فوزى، «يا أبو ضحكة جنان» لفتحى أحمد، و«خايف أقول اللى فى قلبى» قدمها محمد على صبرى، «حلوين من يومنا والله» تغنى بها عبدالباقى.الفرقة من تدريب المايسترو أحمد الدسوقى، كما نظم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنون تشكيلية وأعمالًا فنية بالفوم والورق الملون، وإعادة تدوير الخامات من تنفيذ الفنانة ماهيتاب نبيل، وقدمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية تصميم أشكال فنية بالفوم الملون من تنفيذ الفنانة شيماء فتحي، كما نظمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية رسم وتلوين نفذتها أمانى رزق.عقد نادي أدب بيت ثقافة مطاى أمسية قصصية أدارها الأديب الدكتور موسى نجيب موسى، وفى البداية تحدث الروائى والقاص ناصر عاشور عن إبداع وأدب الأديب يوسف شطبى ميخائيل، راصدًا ملامح وتكنيكات وتقنيات الكتابة فى روايات وقصص يوسف شطبى ميخائيل من خلال رواية "دروب خفية"، ودار نقاش بين المبدعين حول أدبه.حيث ذكر الأديب الدكتور موسى نجيب موسى أن الشطبى يقدم القرية المصرية فى أبهى صورها، ويرصد ملامح الحياة فيها بكل تداعياتها بلغة فنية متفردة، وأنه من المبدعين القلائل الذي سوف يحفظ لهم تاريخ الأدب المصري والعربى دورهم الرائد فى كتابة الرواية والقصة القصيرة، ثم تطرقوا لمناقشة أعمال قصصية لرواد النادى، حيث ألقت القاصة سميحة رشدى قصة بعنوان "حسين العصر"، وألقى محمود عبدالتواب قصته القصيرة "كوبرى قصر النيل".واختتمت الأمسية بقصة للأديب الدكتورة موسى نجيب موسى بعنوان "قلب الطاهرة"، بينما أعد قصر ثقافة مغاغة محاضرة بعنوان "عظماء ومشاهير من بلدى" قدمها بهاء زكريا وتحدث عن أهم مشاهير محافظة المنيا.