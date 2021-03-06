نجوم مسرح مصر يكشفون كواليس مشاركتهم في «هابي نيو يير» (فيديو)

أعرب نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توته"، عن سعادته بالتعاون مع نجوم مسرحية "هابي نيو يير" الذي عرض على خشبة مسرح كايرو شو.وقال "توته" خلال استضافته ببرنامج "عين أون لاين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، إنه استمتع بكواليس المسرحية التي اتسمت بخفة الظل والروح المرحة، وعن العنصر النسائي، مشيرا إلى أن الفنانة شيماء سيف مبهجة جدا والفنانة دانا الحلبي فنانة شاطرة ومجتهدة وكلتهما طاقة مرحة وأضافت للعرض بشكل كبير.أما عن انتشار فيروس كورونا المستجد تمنى محمد عبد الرحمن زوال الفيروس الذي أصبح كابوس الناس جمعيا، مشيرًا إلى أن عام 2020 الماضي عام مؤلم وصعب بالنسبة للجميع.أما الفنان كريم عفيفي قال إنه يقوم بسرقة ملابس بيومي فؤاد ليستعين بها خلال مشاهده ضمن أحداث المسرحية، مشيرًا إلى أنهم معتادين على الضحك والهزار داخل كواليس المسرح.وأعرب كريم عفيفي، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في هذا العمل، وأثنى على مشروع كايرو شو، مشيرًا إلى أنه مشروع يتضمن عروض مسرحية تتسم اللطافة وخفة الظل بالإضافة إلى أنه يحتوي على عروض استعراضية ضخمة وديكورات مهمة ومكلفة.وعن سؤاله بمقارنة "كايرو شو" و"مسرح مصر"؛ أكد كريم عفيفي أنه لا يوجد مقارنة بين المشروعين فمسرح مصر له جمهوره، وكايرو شو له جمهوره، لافتًا إلى أن مسرح مصر سبب شهرته هو وأصدقاؤه، لذلك يكن لها كل احترام وتقدير، مشيرًا إلى أن كايرو شو سيزون كامل على خشبة مسرح أما مسرح مصر تلفزيوني يعرض على خشبة المسرح ويعرض بعد ذلك على الشاشة."هابي نيو يير بالعربي" مسرحية كوميدية استعراضية بطولة بيومي فؤاد ونجوم الكوميديا الشباب محمد عبد الرحمن وشيماء سيف وكريم عفيفي ومحمد أنور ودانا الحلبي وسامية الطرابلسي.المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي والإشراف العام لمجدي الهواري، وقد لاقت المسرحية إقبالا جماهيريا واسعا عند افتتاحها مطلع يناير.