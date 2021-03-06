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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورات تدريبية للعاملين بالسياحة والحرف اليدوية بالفيوم

السبت 06/مارس/2021 - 06:19 م
دورات تدريبية للعاملين
دورات تدريبية للعاملين بالسياحة
الفيوم - زينب علاء
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كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، أنه سيتم مراجعة عدد من الدورات التدريبية للعاملين بقطاع السياحة والحرف اليدوية بمحافظه الفيوم، بالتعاون بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، مؤكدة أهمية الجهود الجماعية للترويج السياحي للمحافظة، كونها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية الفريدة واستغلال المقومات السياحية وعناصر الجذب المختلفة في زيادة عدد السائحين المترددين على المحافظة، لافتة إلى حرص الوزارة، على تشجيع الحرف اليدوية من خلال المعارض المختلفة المحلية والدولية.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن طريق الساحل الشمالي لبحيرة قارون يمثل أحد المقاصد المهمة للسياحة بالمحافظة، موضحًا أن الطريق سيعمل بكامل طاقته فور إطلاق وزارة البيئة لمبادرة "إيكو إيجيبت" نظرًا لخصوصية المنطقة كونها محمية طبيعية كما تم إدراج أعمال تطوير الساحل الجنوبي للبحيرة ضمن مبادرة "حياه كريمة"، فضلًا عن مشروعات الصرف الصحي التي تأتي ضمن أعمال المبادرة أيضًا، وتسهم في تحقيق التوازن المائي لبحيرة قارون وتقليل الملوحة والتخلص من الملوثات.

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