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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بـ«الطيران»: زيادة الرحلات السياحية للمدن الشهر المقبل

السبت 06/مارس/2021 - 06:18 م
الطيران
الطيران
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني زيادة الرحلات الجوية الدولية والداخلي مطلعة إبريل المقبل مع بداية الفصل الصيفي للعام الجاري، في ظل التجهيزات الضخمة التي تتمتع بها المطارات المدنية المصرية خلال الأونة الأخيرة.

وأضافت «المصادر» في تصريحات لـ«الدستور» أن حصول المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الفترة الماضية، وسيساهم بشكل كبيرة للغاية في زيادة الرحلات السياحية الوافدة إلى البلاد من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن تواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترارزية والوقائية المتبعة بتلك المطارات.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اهتماما كبيرا من مسئولي وزارة الطيران المدني بضرورة الاستعدادات لقرب بدء الفصل الصيفي، حيث سيتم التنسي مع كافة الأجهزة الأمنية والمختصة وإدارات الحجر الصحي والطب الوقائي لتذليل كافة العقبات وتقديم الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لتلك الوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات.

وتابعت المصادر أن وزارة الطيران المدني تتابع عمليات التشييد والبناء ورفع الكفاءة بتلك المطارات الرئيسية والسياحية والإقليمية، لتكون جاهزة ومستعدة لاستقبال الحركة الركابية والجوية المتزايدة والمتوقع وصولها خلال الشهر المقبل، خاصة مع بدء دول العالم في تطيعم مواطنيها من اللقاح الخاص ضد فيروس كورونا.

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