تدشين مجمعات صناعية متوافقة مع البيئة المحلية بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه سيتم إنشاء مجمعات صناعية متوافقة مع البيئة المحلية بالمناطق التى سيتم تطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على التوسع في مبادرة القرى المنتجة ومنها قريتي تونس ودسيا، والوصول إلى منتج جيد بمواصفات تنافسية عالية تناسب احتياجات السوق.وطالب المحافظ قرية تونس الحفاظ على هوية القرية كمسؤولية مشتركة للمجتمع المحلي من خلال شكل مؤسسي متكامل مع أجهزة الدولة المختلفة.جاء ذلك خلال لقاء موسع مع مسؤولي الفنادق وأصحاب الورش والحرف اليدوية بقرية تونس، لبحث مطالبهم واحتياجاتهم لتنشيط حركة السياحة والنهوض بالحرف اليدوية والحفاظ على التراث البيئي بالقرية.