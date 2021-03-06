ضبط تهريب أدوية بشرية ومستلزمات طبية بمنفذ قسطل البري

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى، من ضبط تهريب أدوية بشرية ومستلزمات طبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.فبناءا علي مذكرة سرية مقدمة من سامح رضا بمكافحة التهرب الجمركي وإبراهيم عمر بالأمن الجمركي والنقيب أحمد مدكور وكيل مباحث منفذ قسطل مفادها اعتزام الراكب (ع.م.ع) سوداني الجنسية المسافر إلى السودان تهريب أصناف مخالفة داخل أمتعته الشخصية.وبالعرض على سلامة هلالي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٣٨٠ عبوة محلول جولوكوز ١٠٪ للتنقيط و٩٥ علبة باراسيتامول و١٣٥٠ بدلة طبية داخل الأمتعة الشخصية.من ناحية أخرى تم ضبط ١٣٠٠ شريط كبسولات يورينكس و٤٥ عبوة قطرة لوكاستن أخفاها سائق أحد الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم داخل كرتونة كيك ضمن أمتعته الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة المضبوطات٧٣ ألف و١٢٠ جنيه، وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى ٣ و٤ لسنة ٢٠٢١.