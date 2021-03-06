رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رومانيا تسجل 4 آلاف إصابة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 06:30 م
كورونا في رومانيا
كورونا في رومانيا
ا ش ا
طباعة
سجلت رومانيا أكثر من 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو (رومانيا الدولي)، السبت أن معدل الإصابة بالعاصمة بوخارست قد ارتفع أمس، ما أدى إلى دخول المدينة مجددا المنطقة المصنفة باللون الأحمر من حيث انتشار إصابات كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد إصابات الفيروس المؤكدة بلغ في البلاد أكثر من 842 ألف إصابة، كما تجاوز العدد الكلي لحالات الوفاة جراء المرض حاجز الـ20 ألفًا و850 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

وتمكنت السلطات الصحية الرومانية من تطعيم أكثر من 1.1 مليون مواطن بالقاحات المضادة لكورونا، والتي معظمها من تطوير شركتي "فايزر-بيونتك" الأمريكية الألمانية التي تقوم بتصنيع اللقاح، كما تم التطعيم أيضا بلقاحات من تطوير شركتي "موديرنا" الأمريكية، و"آسترازينكا" البريطانية السويدية.

موضوعات متعلقة

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

موسيقى عربية وورش فنية بالفوم الملون بـ«ثقافة المنيا»

بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد