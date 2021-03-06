رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

wifi مجاني لتحسين خدمات الإنترنت بقرى الفيوم

السبت 06/مارس/2021 - 06:30 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
طباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بمحميتي وادي الحيتان والريان، لقاءً موسعًا مع مسئولي الفنادق وأصحاب الورش والحرف اليدوية بقرية تونس؛ لبحث مطالبهم واحتياجاتهم لتنشيط حركة السياحة والنهوض بالحرف اليدوية والحفاظ على التراث البيئي بالقرية.

جاء ذلك بحضور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية، ومحمد طه الخولي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري، وأشرف درويش رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وسيد الشورة مدير عام الآثار، وأحمد شوقي مدير عام السياحة.

وأعلن المحافظ الاتفاق مع شركة أورانج مصر على إتاحة تطبيقها "موبايل أبليكيشن" بالمجان لأصحاب الحرف اليدوية بالمحافظة، للمساهمة فى عرض وتسويق منتجاتهم على نطاق أوسع، فضلًا عن تحسين خدمة الإنترنت وتغطية قرية تونس بالكامل بخدمة "الواي فاي" بشكل مجاني، كأول قرية بهذا الشأن على مستوى الجمهورية في إطار خطة المحافظة لتقوية شبكات المحمول وتحسين خدمات الإنترنت بجميع أنحاء المحافظة، كما سيتم خلال الأسبوع القادم إنشاء مكتب للخدمات السياحية تابع للمحافظة، نظرًا لتفرد القرية سياحيًا وبيئيًا.

موضوعات متعلقة

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

السيسي: زيارة السودان تأتي استمرارًا للعلاقات المتميزة بين البلدين

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

موسيقى عربية وورش فنية بالفوم الملون بـ«ثقافة المنيا»

بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد