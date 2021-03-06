wifi مجاني لتحسين خدمات الإنترنت بقرى الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بمحميتي وادي الحيتان والريان، لقاءً موسعًا مع مسئولي الفنادق وأصحاب الورش والحرف اليدوية بقرية تونس؛ لبحث مطالبهم واحتياجاتهم لتنشيط حركة السياحة والنهوض بالحرف اليدوية والحفاظ على التراث البيئي بالقرية.جاء ذلك بحضور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية، ومحمد طه الخولي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري، وأشرف درويش رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وسيد الشورة مدير عام الآثار، وأحمد شوقي مدير عام السياحة.وأعلن المحافظ الاتفاق مع شركة أورانج مصر على إتاحة تطبيقها "موبايل أبليكيشن" بالمجان لأصحاب الحرف اليدوية بالمحافظة، للمساهمة فى عرض وتسويق منتجاتهم على نطاق أوسع، فضلًا عن تحسين خدمة الإنترنت وتغطية قرية تونس بالكامل بخدمة "الواي فاي" بشكل مجاني، كأول قرية بهذا الشأن على مستوى الجمهورية في إطار خطة المحافظة لتقوية شبكات المحمول وتحسين خدمات الإنترنت بجميع أنحاء المحافظة، كما سيتم خلال الأسبوع القادم إنشاء مكتب للخدمات السياحية تابع للمحافظة، نظرًا لتفرد القرية سياحيًا وبيئيًا.