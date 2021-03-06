«الغزاوي»: تطوير صناعة الألومنيوم في مصر إنجاز للحكومة

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام، إن توجه الدولة نحو تطوير مصنع مصر للألومنيوم سيساهم في استكمال خطة التنمية في الصعيد.وأضاف «الغزاوي» في تصريحات للدستور أن صناعة الألومنيوم في مصر تواجهها عدة تحديات أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء التي تمثل ٤٠% من حجم الإنتاج في شركة مصر للألومنيوم.وأكد أن صناعة الألومنيوم من الصناعات الاستراتيجية الوطنية الهامة التي تعمل علي زيادة حجم الصادرات المصرية بخلاف سد حاجات السوق المحلي من الألومنيوم.