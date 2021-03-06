جامعة الفيوم: مؤتمر ذوي القدرات صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية

أكد الدكتور أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، أن المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الاحتياجات يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التي نسعی جمیعًا إلى تعزيزها، ودعمها بكل السبل التحقيق الأهداف المرجوة منها.جاء ذلك خلال فعاليات انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة؛ السبت، التي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية، تحت عنوان «دور ريادة الاعمال ومراكز الإتاحة والتكنولوجيا المساعدة نحو الدمج الكامل».أضاف أن الدستور أقر عدة مواد تضمن حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، إضافة إلى ضمان تمثيلهم بشكل مناسب في كافة المجالس التشريعية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بإنشاء صندوق "عطاء" الخاص برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمه بمقدار 100 مليون جنيه تمول من صندوق "تحيا مصر".لفت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم على أن يوجه عائد استثمار أموال الصندوق لدعم وتمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية، كما يوجه العائد أيضا لتقديم الدعم للجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية.أوضح أنه إلى جانب ذلك قام الرئيس السيسي بالتصديق على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيقات السياسة التي تنتهجها الدولة، والمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.وأعرب عن أمله في أن يستمر عقد هذا المؤتمر بشكل دوري حتى يتم تعميم التجارب الناجحة والاستمرار في إتاحة الفرص لذوي الإعاقة، بحيث يصبح هذا المؤتمر حدثا عالميا، يلتقي فيه متحدو الإعاقة كل عام ليتنافسوا جميعا في بطولات ومسابقات في مختلف المجالات، كما يوفر فرصة للمتخصصين لتبادل الخبرات المتنوعة من أجل توفير البيئة الصحية والمناخ الملائم لمتحدى الإعاقة؛ لتصبح مصرنا الحبيبة مركز إشعاع في منطقتنا العربية والعالم؛ ومقصدا للجميع من أجل تبادل الخبرات والنهوض بمتحدي الإعاقة بما يعكس اهتمامنا البالغ وحرصنا على دعم فرصهم في الحياة الكريمة.وأقيم المؤتمر بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والمھندس كریم حمدى القائم بأعمال منسق "إیراسموس + " التابع للإتحاد الأوروبى، والدكتور محمد ابو العزم عميد شئون الطلاب بالأكاديمية وأعضاء بمجلس النواب.