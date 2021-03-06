«الاتصالات»: 37 % من المنشآت تتيح خدمات الحكومة الإلكترونية

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البنية الأساسية لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي، خلال مارس الجاري، عن أن نسبة المنشأت الحكومية التي تقدم خدمات الحكومة الإلكترونية 37 % ونسبة المنشأت التي تقوم بتوفير المعلومات الخاصة بالخدمات الحكومية الكترونيا 30.9 5 بينما بلغت نسبة إمكانية قيام المتعاملين مع الجهة تحميل النماذج والاستمارات الحكومية إلكترونيا نحو 17.6 % في حين بلغت نسبة استقبال النماذج والاستمارات المستوفاه من الجمهور لطلب الحصول على الخدمة إلكترونيا 14.9 %.وتابع التقرير أن نسبة المنشأت الحكومية التي تقوم بالتحصيل إلكترونيا من المتعاملين مع الجهة في مقابل الحصول على خدمة 5.4 % في حين أن نسبة المنشآت الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمة إلكترونيا متكاملة للجمهور بداية من توفير النماذج والاستمارات وصولا لتحصيل مقابل الحصول على الخدمة إلكترونيا بلغت 5.6 %.وأضاف التقرير أن 67 % من المنشآت التي تقدم خدمات الحكومة الإلكترونية يتوفر لديها قسم الأسئلة المتداولة من أجل شرح أهم الاستفسارات الخاصة بالمواطنين في حين أن 41.5 % التي توفر عرض توضيحي فيديو عبر الإنترنت أو دليل يمكن تنزيله يشرح الخطوات التي يجب على المستخدم اتباعها حول كيفية المساعدة في استخدام الموقع ونحو 28.9 % توفر وظيفة دعم مباشر للدرشة و35.8 % إلى توافر قسم مسئول عن التسليم والاتصال.وقال التقرير ان اساليبت التواصل مع المواطنين والوسائل التي يجب توافرها لسهولة استخدام الخدمات المتوفرة علي الموقع الالكتروني او بوابة الحكومة الالكترونية جاءت كالاتي 52.2 % يجري التواصل مع المواطنين الكترونيا "بريد الكتروني - واتس اب - فيسبوك " ونحو 48.1 % يتم التواصل مع المواطنين عبر الكول سنتر ونحو 26.4 % يتم التواصل عبر خطابات ورسائل عبر البريد وآخرى 4.1 %.وفي السياق، علق المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على التقرير، قائلا إن تنفيذ خطة الدولة وتكليفات القيادة السياسية لمشروع التحول الرقمي لمصر سيؤدي لرفع نسب الخدمات الإلكترونية الحكومية قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن هناك خطة لتوصيل 33 الف مبنى حكومي بالفايبر «كابلات الألياف الضوئية» مما سيتيح سرعات عالية وجودة فائق للجدمات واندماج جميع الهئات والمنشات الحكومية في منظومة التحول الرقمي بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية المعلوماتية للدولة.