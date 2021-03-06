رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: 37 % من المنشآت تتيح خدمات الحكومة الإلكترونية

السبت 06/مارس/2021 - 06:04 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
طباعة
كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البنية الأساسية لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي، خلال مارس الجاري، عن أن نسبة المنشأت الحكومية التي تقدم خدمات الحكومة الإلكترونية 37 % ونسبة المنشأت التي تقوم بتوفير المعلومات الخاصة بالخدمات الحكومية الكترونيا 30.9 5 بينما بلغت نسبة إمكانية قيام المتعاملين مع الجهة تحميل النماذج والاستمارات الحكومية إلكترونيا نحو 17.6 % في حين بلغت نسبة استقبال النماذج والاستمارات المستوفاه من الجمهور لطلب الحصول على الخدمة إلكترونيا 14.9 %.

وتابع التقرير أن نسبة المنشأت الحكومية التي تقوم بالتحصيل إلكترونيا من المتعاملين مع الجهة في مقابل الحصول على خدمة 5.4 % في حين أن نسبة المنشآت الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمة إلكترونيا متكاملة للجمهور بداية من توفير النماذج والاستمارات وصولا لتحصيل مقابل الحصول على الخدمة إلكترونيا بلغت 5.6 %.

وأضاف التقرير أن 67 % من المنشآت التي تقدم خدمات الحكومة الإلكترونية يتوفر لديها قسم الأسئلة المتداولة من أجل شرح أهم الاستفسارات الخاصة بالمواطنين في حين أن 41.5 % التي توفر عرض توضيحي فيديو عبر الإنترنت أو دليل يمكن تنزيله يشرح الخطوات التي يجب على المستخدم اتباعها حول كيفية المساعدة في استخدام الموقع ونحو 28.9 % توفر وظيفة دعم مباشر للدرشة و35.8 % إلى توافر قسم مسئول عن التسليم والاتصال.

وقال التقرير ان اساليبت التواصل مع المواطنين والوسائل التي يجب توافرها لسهولة استخدام الخدمات المتوفرة علي الموقع الالكتروني او بوابة الحكومة الالكترونية جاءت كالاتي 52.2 % يجري التواصل مع المواطنين الكترونيا "بريد الكتروني - واتس اب - فيسبوك " ونحو 48.1 % يتم التواصل مع المواطنين عبر الكول سنتر ونحو 26.4 % يتم التواصل عبر خطابات ورسائل عبر البريد وآخرى 4.1 %.

وفي السياق، علق المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على التقرير، قائلا إن تنفيذ خطة الدولة وتكليفات القيادة السياسية لمشروع التحول الرقمي لمصر سيؤدي لرفع نسب الخدمات الإلكترونية الحكومية قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن هناك خطة لتوصيل 33 الف مبنى حكومي بالفايبر «كابلات الألياف الضوئية» مما سيتيح سرعات عالية وجودة فائق للجدمات واندماج جميع الهئات والمنشات الحكومية في منظومة التحول الرقمي بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية المعلوماتية للدولة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

ورش فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال بالمنيا

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصيفي

ختام عروض المسرح المتنقل بالشرقية (صور)

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل