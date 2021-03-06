رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصاد: تأهيل العمالة الفنية يساهم في نجاح خطة تطوير قطاع الأعمال

السبت 06/مارس/2021 - 06:04 م
العمالة
العمالة
أسامة الشندويلي
طباعة
أشادت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي بخطة قطاع الأعمال الخاصة بتأهيل وتدريب العمالة الفنية لدى شركاتها التابعة لدعم خطط الدولة للنهوض بالقطاع العام.

وأضافت «فرغلي» في تصريح لـ«الدستور» أن توفير عمالة ماهرة يعتبر أحد أهم عناصر التنمية وأحد أدوات جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث لا يوجد اقتصاد دون قوى بشرية عاملة ومدربة ومؤهلة على أعلى مستوى من الخبرة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأوضحت أن عدم وجود عمالة ماهرة ومدربة بقطاع الأعمال هو أحد أسباب ركود هذا القطاع خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تراكم المديونيات ووقوع خسائر على عدد من الشركات وتصفية بعضها، مجددا التأكيد على أهمية إتمام عمليات التدريب والتأهيل للعمالة للاستثمار في القوى البشرية وللانتفاع بمهارتهم وخبراتهم.

موضوعات متعلقة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

ورش فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال بالمنيا

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصيفي

ختام عروض المسرح المتنقل بالشرقية (صور)

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل