خبير اقتصاد: تأهيل العمالة الفنية يساهم في نجاح خطة تطوير قطاع الأعمال

أشادت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي بخطة قطاع الأعمال الخاصة بتأهيل وتدريب العمالة الفنية لدى شركاتها التابعة لدعم خطط الدولة للنهوض بالقطاع العام.وأضافت «فرغلي» في تصريح لـ«الدستور» أن توفير عمالة ماهرة يعتبر أحد أهم عناصر التنمية وأحد أدوات جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث لا يوجد اقتصاد دون قوى بشرية عاملة ومدربة ومؤهلة على أعلى مستوى من الخبرة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.وأوضحت أن عدم وجود عمالة ماهرة ومدربة بقطاع الأعمال هو أحد أسباب ركود هذا القطاع خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تراكم المديونيات ووقوع خسائر على عدد من الشركات وتصفية بعضها، مجددا التأكيد على أهمية إتمام عمليات التدريب والتأهيل للعمالة للاستثمار في القوى البشرية وللانتفاع بمهارتهم وخبراتهم.