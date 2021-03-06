اليونان تسجل 2181 إصابة بكورونا

سجلت اليونان 2181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 201 ألف و677 حالة.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت: بأنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 6664 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن 361 ألفا و428 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في اليونان.