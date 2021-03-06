«الأكاديمية العربية» تثمن جهود الرئيس في الاهتمام بذوي القدرات

أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يحظون باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه سُدّة الحكم، حيث يحرص دائمًا على ضمان حقوق هذه الفئة والاحتفاء بهم كل عام، وتنظيم مؤتمر خاص بهم سنويًا، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة في العديد من المؤتمرات ومنتديات الشباب والسعي لتذليل الصعوبات أمامهم.أضاف «عبدالغفار» أن المؤتمر الدولي الثاني لذوي الإعاقة يعقد في إطار استراتيجية الأكاديمية 2016–2021 التي تبرز المسئولية المجتمعية، وتتضمن المحور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه تم إنشاء قطاع كامل للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية.وقال: إن الأكاديمية سعت إلى العديد من الشركات واتفاقيات التعاون مع مختلف الجهات سواء داخل دولة المقر، أو دوليًا ومنها على سبيل المثال الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، منظمة الأغذية والزراعة والعديد من الوزارات والهيئات داخل دولة المقر.أشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى أنه تم تدشين وحدة دعم للطالب ذي الاحتياجات تابعة لعمادة شئون الطالب، كما تم تطوير في المعامل الدراسية بتوفير الأجهزة المساعدة والبرامج لمساعدة الطالب ذي الاحتياجات، بجانب تنفيذ العديد من الزيارات للتوعية والتدريب، بهدف المسئولية المجتمعية وتطوير الموقع الإلكتروني للأكاديمية، وتنفيذ برنامج تدريبي للطالب، وتكوين أسرة من المتطوعين لمساعدة ودعم الطالب ذي الاحتياجات الخاصة.