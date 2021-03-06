الليلة.. انطلاق مسلسل «إسعاف يونس» على شاشة CBC

تنطلق حلقات مسلسل "إسعاف يونس" الذي يخوض بطولته الفنان محمد أنور، والذي يعد أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما، على شاشة CBC في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، على أن يعرض على شاشة CBC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.تدور أحداث المسلسل حول الطبيب يونس الذي يجسد دوره الفنان الشاب محمد أنور بطل مسرح مصر، حيث يستضيف كل يوم ضيف جديد مع مرض مختلف عن الآخر بشكل درامي كوميدي، حيث استضاف العديد من النجوم الكبار على مدار الحلقات، أبرزهم: الفنان أمير كرارة، وأحمد فهمي، ومحمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر، ومصطفى خاطر، وعبير صبري، ونخبة أخرى من الفنانين.يشارك في العمل الفني نخبة كبيرة من الفنانين، حيث يقوم بالتمثيل مع الفنان محمد أنور الذي يقوم بدور البطولة، الفنانة سارة سلامة، مصطفى عمر، إيمان السيد، محمد على رزق، والفنانة الشابة منة عرفة، المسلسل من إخراج معتز التوني، وكتابة أحمد محارب، وخليفة سمير.