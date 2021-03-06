رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. انطلاق مسلسل «إسعاف يونس» على شاشة CBC

السبت 06/مارس/2021 - 07:19 م
إسعاف يونس
إسعاف يونس
منار إبراهيم
طباعة
تنطلق حلقات مسلسل "إسعاف يونس" الذي يخوض بطولته الفنان محمد أنور، والذي يعد أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما، على شاشة CBC في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، على أن يعرض على شاشة CBC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

تدور أحداث المسلسل حول الطبيب يونس الذي يجسد دوره الفنان الشاب محمد أنور بطل مسرح مصر، حيث يستضيف كل يوم ضيف جديد مع مرض مختلف عن الآخر بشكل درامي كوميدي، حيث استضاف العديد من النجوم الكبار على مدار الحلقات، أبرزهم: الفنان أمير كرارة، وأحمد فهمي، ومحمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر، ومصطفى خاطر، وعبير صبري، ونخبة أخرى من الفنانين.

يشارك في العمل الفني نخبة كبيرة من الفنانين، حيث يقوم بالتمثيل مع الفنان محمد أنور الذي يقوم بدور البطولة، الفنانة سارة سلامة، مصطفى عمر، إيمان السيد، محمد على رزق، والفنانة الشابة منة عرفة، المسلسل من إخراج معتز التوني، وكتابة أحمد محارب، وخليفة سمير.

موضوعات متعلقة

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد

بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

موسيقى عربية وورش فنية بالفوم الملون بـ«ثقافة المنيا»