4068 إصابة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت أنه تم تسجيل 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 723 ألفا و189 حالة.وذكرت إحصائية لوزارة الصحة والبيئة أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و548 حالة.وأوضحت الإحصائية أنه تم رصد 3883 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 657 ألفا و32 حالة بنسبة شفاء 9ر90 بالمئة.