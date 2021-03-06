رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنجلترا وويلز تسجلان 192 وفاة و165 إصابة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 06:27 م
كورونا في إنجلترا
كورونا في إنجلترا
ا ش ا
طباعة
سجلت إنجلترا، اليوم السبت، 185 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت مقاطعة ويلز 165 إصابة و7 حالات وفاة بالفيروس.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه بذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إنجلترا إلى 84 ألفا و276 حالة، مشيرة إلى أن حالات الوفاة تتراوح أعمارها بين 42 و96 عاما.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن وكالة الصحة العامة في ويلز إشارتها إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المقاطعة، إلى 5385 حالة.

موضوعات متعلقة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات بالإسكندرية

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»

ختام فعاليات المسرح المتنقل بوادى مندر

«مستقبل التراث العمرانى للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

«اليونيسكو»: العراق يتربع مجددًا على عرش التاريخ