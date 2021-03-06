إنجلترا وويلز تسجلان 192 وفاة و165 إصابة بكورونا

سجلت إنجلترا، اليوم السبت، 185 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت مقاطعة ويلز 165 إصابة و7 حالات وفاة بالفيروس.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه بذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إنجلترا إلى 84 ألفا و276 حالة، مشيرة إلى أن حالات الوفاة تتراوح أعمارها بين 42 و96 عاما.وفي سياق متصل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن وكالة الصحة العامة في ويلز إشارتها إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المقاطعة، إلى 5385 حالة.