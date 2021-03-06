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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد سليم: أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على سوق الغناء في مصر

السبت 06/مارس/2021 - 05:49 م
خالد سليم
خالد سليم
حسين الجندي
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قال الفنان خالد سليم، إن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على سوق الغناء في مصر والوسط الفني بشكل كبير، مشيرا إلى أنه كان متواجدا سواء بالتمثيل أو الحفلات.

وأوضح خالد سليم لـ"الدستور" أنه كان لديه أكثر من حفلة ولقاءات وأعمال فنية ولكن التواجد كان قليلا بسبب كورونا وتواجدت في حفلات مثل حفل الموسيقى العربية خاصة أنه كان يوم عيد ميلادي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم هو دعمه لأحد المواهب الشابة من خلال أغنية كان عندك كم للمطرب الشاب لؤي خليل إضافة إلي نجاحه الذي حققه مؤخرا من خلال مسلسل جمال الحريم الذي قامت ببطولته الفنانة نور اللبنانية ودينا فؤاد وآخرون.

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