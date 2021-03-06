وزيرة التضامن تشيد بنجاح دمج ذوي الإعاقة في عدة مجالات

أكدت الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقدم جميع سبل الدعم لذوي الإعاقة بالمحافظات.وقالت "القباج" إن القيادة السياسية تعتبر ذوى الإعاقة جزء غال من المجتمع يمثلون ثروة للمجتمع، مؤكدة أن تخصيص عام ٢٠١٨ عامًا وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام ٢٠١٩ يعكس مدى اهتمام الدولة بذلك القطاع من أبناء الشعب المصرى.وأشادت وزيرة التضامن بنجاح دمج ذوي الإعاقة في عدة مجالات بمساهمة من منظمات المجتمع المدني، لافتة إلى أن الإعلام عليه دور في إبراز الصورة الإيجابية لهم، كما أشادت بالدور الذي تلعبه الأكاديمية في خدمة المجتمع.جاء ذلك خلال فعاليات انطلاق اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة؛ اليوم السبت التي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية، تحت عنوان «دور ريادة الاعمال ومراكز الإتاحة والتكنولوجيا المساعدة نحو الدمج الكامل».وأقيم المؤتمر بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والمھندس كریم حمدى القائم بأعمال منسق "إیراسموس + " التابع للإتحاد الأوروبى، والدكتور محمد ابو العزم عميد شئون الطلاب بالأكاديمية وأعضاء بمجلس النواب.