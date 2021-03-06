محمد القصبي يكتب: لم يكن مرورا عابرا لـ«الجوخ» على شواطئ الرواية القصيرة!

تلك القارة - رغم غزارة ماكتب عنها- مازالت مفاتيحها مكنوزاتها مستعصية على المتلقي العادي وربما على العديد من الكتاب.حديثي عن قارة الرواية القصيرة عن هذا الكتاب "الموسوعي" الذي أصدره الناقد والروائي حسن الجوخ عنها.والمستقر في العقل الجمعي على نحو ما أنه إن كانت الرواية هي قارة آسيا، والقصة القصيرة قارة أستراليا، فالرواية القصيرة وسط بينهما أوروبا مثلا.والمعني بهذا الشائع معيار المساحة الحجم 100 صفحة أوعدد الكلمات، والتي تتراوح مابين 10 آلاف و20 ألف كلمة. فإن كان هذا هو المعيار لمفهوم الرواية القصيرة الذي يتبناه البعض بل كثيرون فثمة أعمال قرأتها في مطلع الشباب - طبقا لهذا المنظور- تبند في خانة الرواية القصيرة مثل العجوز والبحر لهمنجواي ومزرعة الحيوان لأورويل، والغريب ل"ألبير كامي"، وغيرها كثير.أهذا حال الرواية القصيرة يقينا؟!كمتلق لا أرى أن الحجم أو الكم أو المساحة بالمعيار الحاسم والفاصل بين القصة القصيرة والرواية القصيرة والرواية.بل ثمة معايير لا تقل أهمية تتعلق بالمكنوز الجمالي والفني فآسيا ليست عالمًا مغايرًا لأستراليا ولا أوروبا بامتدادها الجغرافي في الكوكب فقط بل بعوالمها التاريخية والثقافية والطبيعية والإنثربولوجية الفريدة وهذا حال أستراليا وأوروبا كلٌ يفيض على الكوكب بفرادته.إذن الرواية القصيرة ليست بوسط حسابي جامد أو سلبي بين الرواية الطويلة والقصيرة تلك الوسطية الحسابية قد تكون موجودة بل هي موجودة لكن ثمة فنيات وجماليات تضفي عليها حضورا نافذا.هذا ما رسخ في ذهني من عقود ووجدت مباركة له قوية في هذا الكتاب المهم "الرواية القصيرة" لحسن الجوخ.وقد تلقيت مباركة "الجوخ" باطمئنان ذلك أن متن كتابه هذا ما كان نتاج هبوط عابر على شواطئ قارة الرواية القصيرة بل خوضا عميقا في مجاهلها أفقيا ورأسيا وبمساعدة كبار مصريين وغير مصريين مبدعين ونقاد وأكاديميين وغير أكاديميين لينتهي الجوخ برؤية عميقة معبقة برائحة مداد قلمه.وهذا ما يبدو في سطوره الاستهلالية حين يقول" إن الخلق ينكر التقليد، وإن إنكار الشكل التقليدي الشائع هو في - حقيقته- إنكار مبدع وبناء، بذلك يصبح موقف الفنان موقفًا إنكاريا وانتقائيا محضا في الوقت نفسه، بذلك أيضا تزول في نظر المبدع مكانة الكمال إذا ماشرع في عملية الخلق التلقائي الإبداعي.المعني بكلمات "الجوخ" هذه "الرواية " القصيرة" كشكل أدبي يعد استجابة طبيعية حتمية لمغامرة الإبداع وروح العصر اللاهث الراكض في آن معا.وخلال رحلته البحثية العميقة للوصول إلى كل ما يرتبط جينيا بالرواية القصيرة يضع المؤلف أنامله على جذور للرواية القصيرة في التراث الفرعوني متجلية في حكايات مثل " سنوحي أو البحار الغريق" التي كتبت قبل الميلاد بألفي سنة، وأيضا " الفلاح الفصيح" التي حدثت في العهد الأهناسي في نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد.وفي عصورنا الحديثة يعد الأديب الإيطالي جيوفاني بوكاتشيو أول من بشر بميلاد الرواية القصيرة في شكلها الحديث من خلال كتابه الشهير "الديكاميرون" الذي تضمن مئة قصة ترويها عشر شخصيات.وأصبحت قصصه تلك نماذج تحتذى من قبل الحكائين إلا أنه مع نهاية القرن ال18 ومستهل القرن ال19 تعرض هذا النوع من الحكي إلى مايمكن وصفه بحالة تثوير حيث ماعادت الحكايات ببساطة أفكار وبنية قصص بوكاتشيو.وما كان حكاؤونا في حالة غربة عن هذا الشكل كثر منهم كتبوا الرواية القصيرة لكنه أبدا لا يكون قرارا أن أجلس وأمسك قلمي وأبسمل وأتمتم: الآن سأبدأ في كتابة رواية قصيرة.ليس قرارا بل هو انبثاق ذلك الأفق اللامرئي الغامض في مجاهل بعضنا أو مايمكن تسميته بحقل الإبداع الذي اختص به الله سبحانه وتعالى بعض البشر دون غيرهم ليفيض في مواسم غير محددة بإبداعاتهم، أما كيف تكون لون ورائحة وشكل ورود حقل الإبداع الغامض هذا فذلك أمر قد يتحدد خلال عملية رصد من قبل المبدع بقلمه.وتقترب رؤيتي تلك من رؤية الروائي الكبير محمد جبريل والتي أوردها حسن الجوخ في كتابه حين قال: الرواية في تقديري مشروع إبداعي تتحدد ملامحه وقسماته أثناء الكتابة. ويشدد جبريل على هذا المتن بقوله:أرفض التصور المعماري للعمل الإبداعي على نحو يطلب النهاية وهو في مرحلة البداية!وأظن أن هذا حال الكثير من الأدباء حين يجلس الكاتب في مواجهة أوراقه الخالية متأهبا لملئها بموار الداخل الإبداعي معتقدا أنه قصة قصيرة وقد ينتهي منها لكن حين يعيد قراءتها يفاجأ بأن ماكتبه مجرد شعاع ضوء من نجم يتلظى بحرارته الداخل وعليه أن يفسح له المجال سريعا ليخرج رواية قصيرة وربما طويلة!وقد حدث معي نقيض ذلك حين شرعت في كتابة روايتي "عائلة صابر عبد الصبور" الفائزة بجائزة نادي القصة عام 1996 حيث ظننت أن مايحتشد به الداخل من حكاوي الفلاح الأجير صابر عبد الصبور في حاجة إلى مئات الصفحات خاصة وأن المسرح الزمني للأحداث يمتد من أواخر أربعينيات القرن الماضي حتى منتصف السبعينيات، راصدا العلاقة بين هذا الفلاح الأجير والنظام الملكي الإقطاعي، فالجمهوري الناصري، فالساداتي الانفتاحي". لأفاجأ بأن صابر عبد الصبور لفظ أنفاسه دون الصفحة المئة ولاشيء بعد ذلك يستحق الكتابة، ليصنف ماكتبت في خانة الرواية القصيرة.وقد لفت انتباهي ما ذكره الناقد الكبير د.محمد حسن عبد الله في هذا الشأن خلال رؤيته حول الرواية القصيرة، حيث أبدى تشككه في أن يكون للامتداد الزمني تأثيره في عملية التبنيد تلك ويشير في هذا الصدد إلى "قلب الليل" لنجيب محفوظ والتي يراها أقرب إلى الرواية القصيرة برغم امتدادها الزمني.على أية حال ثمة اختلافات بين رصد المجاهر النقدية لحقيقة "الرواية القصيرة" قد تنتهي بشيء من الضبابية يعيق أي محاولة لترسيم الحدود بين الأجناس الأدبية وفيوضات الحكي، وقصة قصيرة ورواية قصيرة ورواية طويلة.تلك الضبابية بانت بشكل واضح في حديث الكاتب الكبير محمد سلماوي حين صنف الكاتب البريطاني "إيان ماكيوان" رائعته "على شاطيء تشيزيل".بأنها رواية قصيرة "نوفيللا" إلا أن هيئة تحكيم جائزة ألمان بوكر، والتي تضم العديد من عظماء النقد الأدبي صنفتها رواية.ويسوق سلماوي الكثير من الأعمال الروائية التي اختلف النقاد في أي خانة تبند "النوفيللا "أم "الرواية" مثل مزرعة الحيوان لجورج أورويل "الدكتور جيكل والمستر هايد"لروبرت لويس ستيفنسون، قلب الظلام" لجوزيف كونراد.."السقوط" لألبير كامي.ويستشهد سلماوي على مدى ضبابية مفهوم "الرواية القصيرة" بما قاله الكاتب الأمريكي ستيفن كنج من أن قالب النوفيللا أكثر القوالب الأدبية التباسا، وأنه رغم الإقبال عليها من قبل الكتاب والقراء على حد سواء إلا أن نشرها يواجه بمشكلات لاتواجه الرواية أو القصة القصيرة.ويسوق سلماوي رائعته " الخرز الملون" التي شرفت بالتهامها والحديث عنها في الفضائية المصرية نموذجا لهذا الالتباس حيث صنفها الراحل الكبير د.غالي شكري بأنها "نوفيللا " بينما جزم نجيب محفوظ بأنها رواية!!وربما أحد الأسباب الجوهرية لما يبدو للبعض أنه حالة من الضبابية تعيق ترسيم الحدود يتعلق بما يسميه الناقد الكبير د.محمد عبد المطلب بـ"عبور النوعية " أو "ذوبان النوعية" ذلك أن النصية - يقول ناقدنا الكبير –أصبحت تحتم على كل نوع أن يتخلى على خواصه الفارقة ليلتقي مع غيره من النصوص التي تتوافق معه في منطقة محايدة.أبسبب تلك الضبابية يرفض الروائي الكبير نبيل عبد الحميد مسمى "الرواية القصيرة"؟وأسباب الرفض كما وردت في رؤيته خشيته من أن تنضح التنظيرات بعد ذلك بمسميات أخرى على شاكلة "الرواية القصيرة جدا"، و"الرواية الومضة"، و"الرواية العمودية" و"الرواية الأفقية" ولتتوه المفاهيم الفنية في مجال المسميات الاجتهادية فتتسع منطقة الخلط مابين القصة الطويلة والرواية القصيرة لتصبح منطقة مباحة للاجتهادات النقدية والفكرية على مختلف مستوياتها!على أية حال تلك الضبابية، وأيضا مخاوف نبيل عبد الحميد لن تحجب عنا تماما خصوصية تنفرد بها الرواية القصيرةفإذا كان الناقد والروائي د.السيد نجم حين يشدد خلال رؤيته التي أوردها "الجوخ" في كتابه ضمن رؤى أخرى على ضرورة عدم الركون عند تحديد ماهية النوفيللا فقط على عدد الكلمات والحجم إلا أن ثمة عناصر أخرى يراها " نجم" ضرورية في تشكيل الرواية القصيرة، مثل العدد المحدود من الشخصيات التي تبدو في مجملها باحثة عن هدف واحد مشترك، مايجعل الرواية القصيرة أقرب إلى ملمح من ملامح القصة القصيرة.ومن خلال عدد الكلمات بجوار عدد تلك الشخصيات في المكان والزمان تتشكل الأحداث في الرواية القصيرة.ويقول الروائي الكبير محمد قطب أن الرواية القصيرة في حاجة إلى مهارة في اختيار الشخصية والحدث والتفاعل بينهما، وإجادة الحبكة السردية فضلا عن اللغة الملائمة ذات الطابع التعبيري والبعيدة عن المباشرة والاستطراد والميل إلى الكثافة والإيحاء الدلالي، وجماليات الصورة وغناء النص بالرمز في أفقه التخيلي والمجازي.ومن خلال تجربتي المتواضعة في الحكي ثمة ثلاثة أعمال يمكن أن تبند في خانة "النوفيللا " رواية "عائلة صابر عبد الصبور" الفائزة بجائزة نادي القصة عام 1996 وصدرت عن اتحاد كتاب مصر."الخليفة".. الفائزة بجائزة الشارقة في الإبداع الروائي -العمل الأول- عام 1999."هذيان على قبرها" التي أرسلتها وهي مخطوطة إلى الناقد الكبير د.محمد عبد المطلب فنالت رضاه ليقرر إصدارها عبر سلسلة أصوات أدبية وقد أبهجني هذا كثيرا ليس إصدارها بل لأن عملًا لي نال رضا أحد أعظم منظرينا وعيا ومرجعية معرفية وانتماء لخيار الموضوعية.والآن أخوض في حرث عمل كل الشواهد تؤكد انتماءه للرواية القصيرة لكن لأن موضوعه شائك ووعر طبقا للمعايير الانسانية فقد يرتدي ثوبا مغايرا لما هو سائد قد يسبغ عليه عوامل النجاح من منظور المتلقي بنفس القدر الذي يلطخه بعوامل الرداءة.!! لذا وقد انتهيت من كتابة مايمكن أن أنعته ب"المسودة" فلاأدري إن كان جديرا بإعادة قراءته وتجويده والدفع به إلى المطبعة أم إلقائه في صندوق القمامة!!وعودة إلى رحلة حسن الجوخ مع الرواية القصيرة تلك رحلة كوكبية لم يكل ولم يمل خلالها المؤلف في البحث عن الجذور عن مراحل التطور عن الغوص في رؤى وتنظيرات الكبار نقادا ومبدعين شرقا وغربا.وإني أراه بكتاب مهم جدير بالتلقي بالتدريس في جامعاتنا.