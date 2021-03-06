كوبا تسجل 750 إصابة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة الكوبية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة "برنسا لاتينا" الكوبية في نسختها الإنجليزية عن وزارة الصحة القول إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 54 ألفا و835 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 344 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.وبلغت الحالات النشطة 22 ألفا و138 حالة بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 49 ألفا و889 حالة.