مقتل 25 عنصرًا في طالبان خلال عمليات للجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل 25 عنصرًا على الأقل في حركة طالبان، وإصابة 36 آخرين خلال عمليات مداهمة جرت في مقاطعات بنجواي وأرغنداب.وأشارت الوزارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"- حسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية- إلى أنه خلال العملية تم العثور على ونزع فتيل 13 عبوة ناسفة كان من المخطط استخدامها لاستهداف الجنود والمدنيين في مختلف أرجاء البلاد.