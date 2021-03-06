بدء هدم عقار فيصل المحترق

بدأت عملية هدم عقار فيصل المحترق من قبل الجهات المعنية تنفيذًا لقرار اللجنة الهندسية، وشرعت الأجهزة في هدم الحوائط والأدوار الوسطى للعقار.وكان حريق شب في العقار الذي يقع بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة فيصل، وكشفت التحقيقات عن استغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك رغم أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر.وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها دون ترخيص حتى تاريخه.وتبين خلال عمل اللجان المشكلة من قبل النيابة وجود أحد عشر برجًا مجاورًا للعقار محل التحقيق تم توصيل التيار الكهربي إليها بطريق السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.