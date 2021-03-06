تجديد حبس شاب انتحل صفة طبيب وفتح عيادة بالصف

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس شاب حاصل على بكالوريوس علوم، لاتهامه بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد، وفتح عيادة بإحدى قرى الصف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.يذكر أن إدارة العلاج الحر حررت محضرا رقم 1007 إداري الصف لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد المتهم، لإدارته عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى الصف دون الحصول على ترخيص.وتبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، ويدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات، وتبين تزويره بعض المستندات لممارسة نشاطه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.