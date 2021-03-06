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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهمة بقتل ابنتها وإلقائها في ترعة المريوطية بالهرم

السبت 06/مارس/2021 - 05:34 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على ربة منزل؛ لاتهامها بقتل ابنتها، بالاشتراك مع شقيقها وعمها والتخلص منها بإلقائها في ترعة المريوطية داخل جوال بالهرم.

وتبين من تحريات رجال المباحث الأولية أن المتهمة هددت زوجها بقتل طفلتها التى أنجبتها من عشيقها واتهامه بقتلها.

كما تبين أن المتهمة تدعى "ع.خ"، 27 عاما، ربة منزل، وشقيقها "م.خ" 30 عاما عامل وعمها "ع.خ" 40 عاما عامل.

كشف مصدر أمني، تفاصيل العثور على جثة طفلة رضيعة بترعة المريوطية بالهرم، وتبين أن والدة الطفلة هي من قتلت نجلتها بالاشتراك مع شقيقها وعمها، وإلقائها في ترعة المريوطية بالهرم.

وتبين أن المتهمة متزوجة من عامل، وبعد إنجاب الطفلة ذهب الزوج لإجراء تحليل وتبين أنها ليست ابنته؛ فواجه زوجته بهذا الأمر فاعترفت بوجود علاقة بينها وبين شخص آخر، وأنجبت منه الطفلة، وهددته بقتلها، واتهامه بذلك، فذهب الزوج إلى نيابة أوسيم، وحرر محضر بالواقعة، واتهم زوجته بالزنا والتهديد بقتل طفلة رضيعة لم تكن نجلته، وبالفعل قتلت الأم نجلتها وذهبت إلى نيابة أوسيم لتحرير محضر ضد زوجها بقتل نجلته فتحفظت النيابة على التهمة وتم ضبط وإحضار شقيقها وعمها.

كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة رضيعة، وبدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، وسؤال أصحاب المحلات المجاورة لمكان العثور على الجثة، لكشف غموض الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة للتحقيق.

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