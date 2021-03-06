مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات قطار بسمالوط

لقيت طالبة مصرعها، السبت، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها أحد المزلقانات بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، وتم نقل جثتها للمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديدية.وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع "دعاء.أ.م " 16 عامًا، طالبة، وذلك أثناء عبورها المزلقان، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.