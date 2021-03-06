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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اشتعال النيران في عامل وحفيده أثناء ملأ أسطوانة غاز بالدقهلية

السبت 06/مارس/2021 - 05:31 م
حريق
حريق
عمرو الحوتى
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أصيب عامل وحفيده بحروق متفرقة من الدرجة الأولي والثانية إثر اشتعال النيران بملابسهما أثناء قيامهما بملأ أسطوانة غاز صغيرة من أخري كبيرة أمام منزلهما بقرية "بشمس" التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول كلا من "الراعي السعيد عبيطة" ۷۰ عاما، عامل، ومقيم قرية "بشمس" دائرة المركز، مصابا بحروق بالوجه والبطن والذراع الأيمن من الدرجة الثانية، وتم تحويله لمستشفي الدولي بالمنصورة، ونجل كريمته "عبدالله عبد الحكيم محمد السعيد" ۱۷ عاما، طالب، مصابة بحروق بالوجه واليدين من الدرجة الثانية.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤالهما قررا أنه حال قيامهما بملأ أسطوانة غاز صغيرة من أخري كبيرة أمام المنزل سكنهما حدث تسريب منها واشتعلت النيران وأمسكت بملابسها، ما أدي إلى حدوث إصابتهما، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

وجاري الاستعلام عن حالة المصابين وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ۲۰۰۸ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة السنبلاوين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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