مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون معمرة جنوب بيت لحم

قطع مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، عددا من أشجار الزيتون المعمرة، في أراض بفلسطين.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مستوطنين قطعوا 15 شجرة زيتون معمرة في منطقة "عصيون" في بيت لحم.