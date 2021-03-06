رئيس الوزراء: «حياة كريمة» ستغير وجه مصر والريف بوجه خاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية خلال زيارته، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ونائبه محمد موسى وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وفي مستهل حديثه لأعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنوفية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده على أرض المحافظة، وعقد هذا الاجتماع مع أعضاء الهيئة البرلمانية، بصحبة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات المهمة والمتداخلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اختياره لمحافظة المنوفية لتكون أول محافظة تتم زيارتها؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بعد إطلاقه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، يعطي رسالة مهمة، تتلخص في أن المنوفية تُعد محافظة ريفية، ويعتمد في نشاطها الاقتصادي على النشاط الزراعي بشكل أكبر.وقال رئيس الوزراء: «نشهد اليوم انطلاق تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية على أرض المحافظة، من خلال ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير مركزي أشمون، والشهداء»، موضحًا أن مركز أشمون يُعد من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، حيث يصل عدد سكانه إلى نحو مليون نسمة».وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس أطلق العديد من المشروعات القومية والتنموية على مدار السنوات الماضية، التي تنعكس إيجابًا على أهالينا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه يشرُف بمعاونة العديد من الوزراء لتنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات، لكن أكثر المشروعات تحديًا في هذه المرحلة هو مشروع تطوير القرى المصرية، الذي يأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث إنه يتوجب علينا التوجه إلى عمق الريف المصري الذي ترك منذ عشرات السنين دون تطوير، وهو الأمر الذي صدر لنا حاليًا العديد من التحديات والمشكلات، التي تستدعى إجراء عمليات جراحية شديدة التعقيد للتعامل مع هذه التحديات والمشكلات.وأشار رئيس الوزراء إلى أن لكل قرى ظروفها الخاصة وتختلف عن غيرها من القرى، حيث إن لدينا 4700 قرية، وهو ما يستوجب التعامل مع تلك الظروف بأساليب مختلفة، قائلًا: حجم هذه التحديات الكبيرة تجعلنا نعمل ليل نهار؛ حتى نلبي طموحات المواطن المصري البسيط من سكان هذه القرى، ونكون على قدر المسئولية.وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن التحدي الخاص بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية لا يُعد هو التحدي الحقيقي، وذلك بعد أن نجحنا في إدارة منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في صعوبة التنفيذ على الأرض، حيث إننا نتعامل مع قرى ومدن قائمة بالفعل.وخلال اجتماعه بنواب محافظة المنوفية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أيضًا أن الحكومة تبذل جهودًا مضنية؛ من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وإدخال المرافق الحيوية للقرى القائمة بالفعل لتلبية طموحات أهاليها وتحسين ظروفهم المعيشية، دون المساس بالحياة اليومية أو بمصالح أهلها أثناء تنفيذ تلك الأعمال، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يمثل تحديًا كبيرًا على الحكومة، لاسيما في ظل عدم وجود طرق وبيوت مخططة.وقال رئيس الوزراء إنه من المنتظر أن تؤدي نتائج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى تغيير وجه مصر بشكل عام، ووجه الريف المصري بشكل خاص، الذي يقطنه نحو 55 مليون نسمة، وذلك عن طريق توفير الخدمات الأساسية بالقرى، وتأهيل ورفع كفاءة المنازل لسكان الريف.وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه تم إطلاق برنامج منذ عام ونصف لتطوير شبكات الطرق بين المراكز التي تشارك فيه المحافظة، كما أن مبادرة "حياة كريمة" ستسهم في تأهيل الطرق الداخلية داخل القرى والمراكز، علاوة على مشروع تأهيل وتبطين الترع، الذي يتضمن تبطين نحو 20 ألف كم، ورفع كفاءة الترع وتوصيل المياه لنهايات الترع المُتعبة، لمساعدة الفلاحين في الحصول على المياه، إلى جانب إلى تخطيط الحكومة لتطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة وتشجيع الفلاحين على تحسين إنتاجية الأراضي، مؤكدًا حسن إدراك المواطنين ودعمهم لتنفيذ هذه المشروعات.وخلال حديثه، أكد رئيس الوزراء كذلك أن الحكومة مهتمة بالإنصات والاستجابة لطلبات النواب والمواطنين، لأن هدفها هو حل أكبر قدر من المشكلات القائمة، وقد أخذت على عاتقها الدخول في مشكلات ترجع جذورها إلى نحو 50 عامًا، بدلًا من غض الطرف عنها، على الرغم من علمها بأن التعامل مع بعض تلك المشكلات قد لا يلقى قبولًا في الشارع المصري لكونها شديدة التعقيد وتمس بعض المصالح، قائلًا: إن تغيير هذا الواقع قد يصطدم ببعض المعتقدات، إلا أننا نعلم بأن المواطنين على قناعة تامة بأنه من الصعب الاستمرار بهذا الشكل، لأن ما نعيشه اليوم هو نتيجة غض الطرف عن العديد من المشكلات على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن استمرار ذلك كان سيؤدى إلى حدوث كوارث في المستقبل القريب.وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن قد يشعر أن الحكومة تعمل ضد مصلحته، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن الحكومة تعمل جاهدة لحل هذه المشكلات لتجنب حدوث كوارث شديدة التعقيد مستقبلًا، وفي هذا الصدد دعا الدكتور مصطفى مدبولي البرلمانيين إلى المشاركة في توعية المواطنين بأن الجميع سيجني ثمار هذه المبادرات.من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن تقديم شكره لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء على تفضلهم بتفقد المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري العمل على تنفيذها بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الملموس من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتعرف على أرض الواقع على الموقف التنفيذي لكل المشروعات بجميع المحافظات، وذلك في إطار ما تشهده الدولة المصرية في هذه المرحلة الجديدة من التنمية والتطور في تاريخها المعاصر، وذلك عبر تنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة، في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية، والمتمثل في "رؤية مصر 2030"؛ وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الريف والحضر على السواء.وقال المحافظ: «هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يحتم على الجميع ضرورة توحيد كل الجهود؛ بهدف الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات المتاحة».وفي ضوء ذلك، قدم محافظ المنوفية عرضًا حول أهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والموقف التنفيذي الحالي لها، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المحافظة تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، التي تشمل: التعليم، والصحة، والري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتحسين البيئة، والكهرباء، وغيرها.