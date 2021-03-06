وزير الاتصالات: تطوير 3100 مكتب بريد على مستوي الجمهورية

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تطوير 1600 مكتب بريد ومن المقرر تطوير 1500 مكتب بريد أخرى خلال هذا العام؛ للوصول إلى 3100 مكتب بريد مطور مع نهاية العام الحالى على مستوي الجمهورية.وقال الوزير إن خطة التطوير تتضمن أيضا التوسع فى شبكة مكاتب البريد فى جميع أنحاء الجمهورية؛ إلى جانب بناء قدرات العاملين على النحو الذى يؤهلهم لتقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية.من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن افتتاح مكتب بريد "كفر الشيخ الرئيسي" ومكتب بريد "الزواوي" يأتى فى إطار خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصرى حاليًا بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن معدلات الإنجاز فى التطوير تسير وفقا للخطة الزمنية المقررة.وأوضح أن الهيئة القومية للبريد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية وحتى يتمكن البريد المصرى من المنافسة فى تقديم الخدمات للعملاء.جدير بالذكر أن مكتب بريد "كفر الشيخ الرئيسى" الذى تم افتتاحه اليوم يخدم أكثر من 250 ألف نسمة، ويقدم جميع الخدمات القديمة والمستحدثة للمواطنين وهو مزود بجميع أنظمة الحماية الحديثة، بينما يخدم مكتب بريد "الزواوي" أكثر من 100 ألف نسمة، ويقدم جميع الخدمات البريدية المتكاملة للمواطنين، ومزود بماكينة ATM للتيسير على المواطنين.