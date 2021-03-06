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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: خطط سرية لخفض مساعدات الدول الفقيرة تبدأ خلال أسابيع

السبت 06/مارس/2021 - 06:27 م
جونسون
جونسون
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تخطط الحكومة البريطانية لإجراء تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية لكثير دول العالم الفقيرة خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية: أن خفض المساعدات يأتي استجابة لقرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بخفض 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا من ميزانية المساعدات، وضمن خطط حكومية سرية كشف عنها أحد أعضاء البرلمان البريطاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطط تشمل إلغاء ميزانية صندوق الصراع والاستقرار والأمن "CSSF" بالكامل في السودان، والذي يعد جزءا من برنامج المساعدات المقدم للسودان.

ونبهت الصحيفة إلى أن كلا من سوريا والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وليبيا ونيجيريا ولبنان عليها الاستعداد أيضا لخسارة أكثر من نصف تمويلها تطبيقا للخطط البريطانية لخفض المساعدات الخارجية.

وكشفت عن مقترحات بخفض هائل للمساعدات الخارجية تصل إلى نسبة مذهلة، تبلغ 88% بالنسبة للبنان، التي مازالت تعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ انفجار ميناء بيروت العام الماضي وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الحكومة البريطانية تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب خفض المساعدات، لاسيما بعد تخفيضها لليمن بنسبة 60% محذرة منظمات إنسانية في جنوب السودان من أن خفض المعونات على هذا النطاق يأتي في وقت صعب، حيث يمر العالم بأسوأ أزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا.

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