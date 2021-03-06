العاصمة الهندية تسجل 321 إصابة بكورونا

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نيودلهي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 640 ألفا و815 حالة.وذكرت الإدارة حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و919 حالة.وأضافت الإدارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 628 ألفا و117 شخصا، مشيرة إلى أنه يوجد 1779 حالة نشطة بينها 879 حالة في عزل منزلي.