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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الاتصالات يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية في كفرالشيخ

السبت 06/مارس/2021 - 07:33 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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افتتح اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب بريد كفرالشيخ الرئيسى، ومكتب بريد الزواوى بعد تطويرهما وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين، ورافقهما عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأوضح وزير الاتصالات أن هذا الافتتاح يأتي فى إطار خطة تطوير البريد الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر الرقمية، والتى يتم تنفيذها من أجل توفير خدمات رقمية متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن خطة البريد المصرى تشمل عدة محاور وهى تطوير المكاتب من حيث الشكل والمضمون، لتقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية.

وخلال الزيارة حرص المحافظ والوزير على الاستماع إلى آراء المواطنين حول مستوى وجودة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، كما حرصا على التحدث إلى العاملين بالمركزين.

وأثنى المحافظ والوزير على مجهوداتهم وطالبهم بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة لمواجهة الجائحة، وحرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين المترددين على مكاتب البريد، كما طالبا العاملين ببذل أقصى الجهود للتيسير على المواطنين أثناء تلقيهم الخدمة.

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