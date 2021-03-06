فنزويلا تسجل 396 إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم السبت، 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها ثمانية حالات وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 141 ألفا و365 حالة، تعافى منها 133 ألفا و454 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و531 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1371 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.