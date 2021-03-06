النمسا: تطعيم 800 ألف وتسليم اللقاحات يتضاعف 3 مرات فى مارس

أكد ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، أنه تم تطعيم قرابة 800 ألف شخص، حتى الآن، بلقاحات فيروس كورونا متوقعا أن تزداد الوتيرة بكميات أعلى بكثير في مارس الجاري، حيث ستتضاعف كميات تسليم اللقاحات ثلاث مرات مقارنة بشهري يناير وفبراير الماضيين، ثم تتضاعف مرة أخرى اعتبارًا من أبريل المقبل.وقال وزير الصحة النمساوي في تصريحات له، اليوم السبت: "نقرر جميعًا من خلال أفعالنا ما إذا كان بإمكاننا تجاوز الأزمة جيدًا بحلول عيد الفصح، وذلك على الرغم من هيمنة الفيروس المتحور الأكثر عدوى مضيفا أنه بعد عيد الفصح يجب أن تكون مهمة السيطرة على الوباء أسهل بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتطعيم السكان بشكل أسرع".ولفت الوزير الى أن هيمنة الطفرة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا على الإصابات الجديدة في البلاد تثير القلق الواسع داخل الحكومة، محذرا من حالة ما يسمى "جائحة داخل الجائحة".وقال "أنشوبير": إن طفرة الفيروس البريطاني سادت في غضون أسابيع قليلة بنسبة 58.4 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الطفرة أسرع في انتشار العدوى من الفيروس الأصلي بنحو 23 بالمائة.وأفاد بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية العام الجاري بلغت 90 ألفا و289 حالة وجاءت حالات الطفرة البريطانية لتبلغ 11 ألفا و576 حالة وحالات طفرة جنوب إفريقيا 454 حالة في شهرين.ونوه إلى إدخال قيود مشددة للوقاية في الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا مع توسيع التزام ارتداء الكمامات الطبية عالية الكفاءة وإجراء المزيد من الفحوصات.