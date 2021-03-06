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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن والنرويج يبحثان سبل تقديم المساعدات الإنسانية بمأرب

السبت 06/مارس/2021 - 05:40 م
نزار باصهيب
نزار باصهيب
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بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نزار باصهيب، السبت في عدن، مع أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، إمكانية التدخل الإنساني بمحافظة مأرب لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان والنازحين من جرائم ميليشيا الحوثي، وخطة مشاريع المجلس النرويجي في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تطرق إلى سبل المساهمة في التخفيف من معاناة النازحين اليمنيين، والمشاريع التي ينفذها المجلس النرويجي لدعم مجالات التعليم والإيواء وإعادة تأهيل مخيمات النازحين في محافظات لحج والضالع وتعز ومدينة المخا.

وحث باصهيب على ضرورة توسيع تدخلات المجلس النرويجي، لتشمل مختلف المحافظات، وفقا لمؤشرات الاحتياج والأولوية، والتنسيق مع الوزارة بخصوص تنفيذ المشاريع المختلفة، لتقوم الوزارة بدورها في تسريع الإجراءات الحكومية لتنفيذ تلك المشاريع.

من جانبه، أكد أمين عام المجلس النرويجي، حرص المجلس على تنفيذ المشاريع المنضوية بمجالات عملهم وفقا للخطط المعدة سلفا بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين.

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