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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تحيى الذكرى 700 لوفاة دانتى بمئات الفعاليات

السبت 06/مارس/2021 - 05:45 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني إن انتشار جائحة عالمية لن يمنع إيطاليا من الاحتفال بالذكرى الـ700 لوفاة الشاعر الوطني دانتي أليجييري، حيث يتم التخطيط لمئات الفعاليات في البلاد.

وذكر فرانشيسكيني اليوم السبت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن جلسات القراءة والمعارض والحفلات الموسيقية والمحاضرات من بين الفعاليات المخطط لها طوال عام 2021 لتكريم الشاعر صاحب "الكوميديا الإلهية".

وستكون إحدى النقاط الرئيسية في 25 مارس، وهى اليوم الذي تحتفل فيه إيطاليا بـ(يوم دانتي) كل عام، وسينشد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار روبرتو بينيني مقاطع من شعر دانتي. وسيتم بث فقرة بينيني 68 عامًا في روما عبر التليفزيون.

وولد دانتي في فلورنسا عام 1265 وتوفي عام 1321 في رافينا بإقليم إميليا رومانيا. وتخطط المدينتان لاحتفالات مكثفة، بينما في روما، يخطط متحف (سكوديريا ديل كويرينالي) لاستضافة عرض باسم "إنفيرنو" يبدأ في الخامس من أكتوبر ويستمر حتى يناير 2022.

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