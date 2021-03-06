استبعاد مسئولين بمديرية زراعة الدقهلية لتقاعسهم عن منع التعدي على أراضي

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نقل بعض المسؤولين بمديرية الزراعة بالدقهلية واستبعادهم من وظائفهم بسبب تقصيرهم في أداء المهام المطلوبة منهم وتقاعسهم في منع التعدي على الأراضي الزراعية.جاء ذلك بعد أن شكل القصير لجنة من عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور أنور عيسي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري العموم بالمرور الميدانى والمتابعة بمحافظة الدقهلية بنواحى ديمشلت ودموه وميت النحال وكفر الباز مركز المنصورة، حيث رصدت اللجنة إهمال من المسئولين في مديرية الزراعة بالدقهلية في الحفاظ على الأراضي الزراعية، ‏كما قامت اللجنة بالإشراف على إزالة كافة التعديات في المناطق المذكورة.