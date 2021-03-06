«الاتصالات»: 95.3 % من المنشآت الحكومية تستخدم الإنترنت

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البنية الاساسية لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي، خلال مارس الجاري، عن أن نسبة منشآت القطاع الحكومي التي لديها تليفون ثابت بلغت 99.8 % في حين بلغت نسبة المؤسسات التي لديها حاسب آلي 99.9 % وكانت نسبة المؤسسات الحكومية التي تستخدم الإنترنت نحو 95.3 %.وأوضح التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن نسبة المنشأت الحكومية التي لديها نفاذ إلى الإنترنت فائق السرعة ADSL بلغت 95.7 % يليها نسبة المشأت التي لديها نفاذ إلى الإنترنت العريض لاسلكي 18.3 % في حين كانت النسبة الاكبر من المنشات الحكومية التي لديها صفحة على فيسبوك بنسبة 67.8 % يليها نسبة المنشأت التي لديها صفحة على لينكد إن بنسبة 7.5 % يليها تويتر بنسبة 5.6 %.وأضاف التقرير أن نسبة المنشآت الحكومية التي تستخدم صفحة LinkedIn Twitter) (Facebook للتواصل مع بين الجهة والجمهور بلغت بنحو 64.7%،وللابلاغ عن موعد خبر أو حدث هام خاصة بالمنشاة الحكومية 68.5 %، ولتبادل المعلومات 53.4% ومجالات آخرى بنسبة 3.3 %.وقال التقرير إن نسبة المنشآت الحكومية التي لديها شبكة إنترنت بلغت 75.3 % في حين بلغت نسبة المؤسسسات الحكومية التي لديها شبكة Extranet نحو 26.8 % وعن مجالات استخدام الحاسب الآلي في القطاع الحكومي، احتلت فئة الأعمال المكتبية المرتبة الأولى بين مجالات استخدام الحاسب الآلي بنسبة 97.4 % من إجمالي منشات القطاع الحكومي يليها إدارة الأعمال المالية والإدارية بنسبة 94.4 % في حين بلغ تطوير وميكنة المنشأة نحو 89.3 % وكانت متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات وإدارة الأعمال في المرتبة الأخيرة بنسبة 81.4 %.وعن مجالات استخدام الانترنت في القطاع الحكومي فاحتلت فئة إرسال واستقبال بريد إلكتروني المرتبة الأولى بين مجالات استخدام الإنترنت بنسبة 91.8 5 من إجمالي منشات القطاع الحكومي يليها تبادل البيانات والملفات بنحو 75.9 % ونسبة نشر بيانات إعلامية عن الجهة بنحو 71 % وكانت نسبة شراء السلع والخدمات بنحو 11.5 % في المرتبة الأخيرة.