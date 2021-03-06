«صحة أسوان»: ضبط 193 كجم أغذية منتهية الصلاحية

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة للمرور على الأسواق وضبط الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، في إطار تكثيف الحملات المرورية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.وأسفرت الحملة عن ضبط 193 كجم أغذية منتهية الصلاحية، وبدون بيانات، وقد صدر قرار من النيابة بإعدام المضبوطات بالطرق الصحية السليمة، بالإضافة إلى سحب 13 عينة غذائية بغرض التأكد من صلاحيتها.وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.ويأتي ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، برئاسة الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل الوزارة، واستمرار الحملات للقضاء على الغش التجاري والأغذية الفاسدة للحفاظ على صحة المواطنين.