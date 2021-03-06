رسالة شكر من تواضروس للرئيس لجهوده في تدشين كاتدرائية المسيح

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والقوات المسلحة، لجهودهم في تدشين كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة التي افتتحت عشية أعياد الميلاد المجيدة 2019.جاء ذلك في كلمة للبابا في العشية التي سيبدأ فيها طقس السيامة الأسقفية لسبعة من الآباء الرهبان، ويتم فيها طقس التجليس لاثنين من الآباء الأساقفة في كاتدرائية ميلاد المسيح.وترأس بطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء اليوم، صلاة عشية رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اللمسات الأخيرة استعدادًا لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.ويتمم البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات، تجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفًا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا بيشوي، والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لأبوقرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفًا على إبراشية شرق النيل.كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفًا لإفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.