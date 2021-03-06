تامر فرج: سعيد بالمشاركة في مسلسل «الآنسة فرح»

أعرب الفنان تامر فرج، عن سعادته بمشاركته في مواسم مسلسل "الآنسة فرح" وتحقيقه نجاحا كبيرا رغم عرضه على منصة إلكترونية.وأضاف "تامر" في تصريح لـ"الدستور"، أنه انتهى من تصوير مشاهد الموسم الثالث الجديد خلال شهر ديسمبر الماضي، مؤكدًا أنه من المقرر عرضه يوم 8 مارس المقبل، مشيرًا إلى أن شخصيته في العمل تحمل جزء صغير من شخصيته التي يكون عليها مع أصدقائه.وشهد عرض الجزء الثاني من الآنسة فرح على منصة "شاهد vip"، وقنوات MBC ردود فعل مميزة حيث، يستكمل الجزء الثالث من المسلسل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، وأيضًا اتضاح أن الحقن التلقيحي لم يكن خاصا بشادي.