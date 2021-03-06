رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد

السبت 06/مارس/2021 - 05:01 م
عروض فنية متنوعة
عروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد
آلاء حسن
طباعة
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية على المسرح المتنقل بفرع الوادى الجديد، وذلك حرصا على بناء الوعى الإنسانى لمحاربة الفكر المتطرف بالمناطق النائية ونشر الأفكار الإيجابية وتحقيق العدالة الثقافية.

حيث بدأت فعاليات الأسبوع الثانى للقافلة بقرى بغداد والتى تضم قرى "جورمشين، دخاخين، الجاجا، عدن، جدة"، تضمن برنامج اليوم الأول ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين للأطفال" تنفيذ علاء همام، وفقرة مواهب فى الشعر والغناء، بجانب أمسية شعرية لأدباء نادى أدب قصر ثقافة الخارجة، وقدمت فرقة الفنون الشعبية تابلوهات راقصة منها رقصات "الخزام، المجرونه، البادية، فقرة المزمار" تدريب محمد عبدالله.

تضمن اليوم الثانى إقامة ورشة فنون تشكيلية "تلوين على الفخار، رسم على الوجه" تنفيذ خالد حسين السيد، وفقرة مواهب فى الشعر والغناء وأمسية شعرية، بجانب عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية، حيث قدمت الفرقة كوكتيل من الأغانى منها "تعيشى يا بلدى، القلب يعشق للمجموعة، وأما براوة" تغنى بها سامح عبد العزيز، وحب الوطن قدمها أحمد منصور ورمش عينه قدمها محمود حسن وذلك مع المايسترو على السيد، بالإضافة إلى توزيع كتيبات بعنوان اعرف بلدك للجمهور لبث روح الانتماء والولاء للوطن.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

السيسي: زيارة السودان تأتي استمرارًا للعلاقات المتميزة بين البلدين

وفاة الفنانة "المعتزلة" سوسن ربيع

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

موسيقى عربية وورش فنية بالفوم الملون بـ«ثقافة المنيا»

بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد