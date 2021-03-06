ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية على المسرح المتنقل بفرع الوادى الجديد، وذلك حرصا على بناء الوعى الإنسانى لمحاربة الفكر المتطرف بالمناطق النائية ونشر الأفكار الإيجابية وتحقيق العدالة الثقافية.حيث بدأت فعاليات الأسبوع الثانى للقافلة بقرى بغداد والتى تضم قرى "جورمشين، دخاخين، الجاجا، عدن، جدة"، تضمن برنامج اليوم الأول ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين للأطفال" تنفيذ علاء همام، وفقرة مواهب فى الشعر والغناء، بجانب أمسية شعرية لأدباء نادى أدب قصر ثقافة الخارجة، وقدمت فرقة الفنون الشعبية تابلوهات راقصة منها رقصات "الخزام، المجرونه، البادية، فقرة المزمار" تدريب محمد عبدالله.تضمن اليوم الثانى إقامة ورشة فنون تشكيلية "تلوين على الفخار، رسم على الوجه" تنفيذ خالد حسين السيد، وفقرة مواهب فى الشعر والغناء وأمسية شعرية، بجانب عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية، حيث قدمت الفرقة كوكتيل من الأغانى منها "تعيشى يا بلدى، القلب يعشق للمجموعة، وأما براوة" تغنى بها سامح عبد العزيز، وحب الوطن قدمها أحمد منصور ورمش عينه قدمها محمود حسن وذلك مع المايسترو على السيد، بالإضافة إلى توزيع كتيبات بعنوان اعرف بلدك للجمهور لبث روح الانتماء والولاء للوطن.