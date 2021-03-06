إصابة شقيقتين سقطتا من أعلى عقار في قنا

أصيبت طفلة وشقيقتها، السبت، إثر سقوطهما من أعلى منزل في قرية المسيد بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بإصابة الطفلة شهد محمد الرشيدي، 5 أعوام، وشقيقتها شمس، 3 أعوام، باشتباه ما بعد الارتجاج بعد سقوطهما من الطابق الأول لمنزلهما، بقرية المسيد في قوص.تم نقل الطفلتين لمستشفى قوص لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات