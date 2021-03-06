إصابة اثنين بجروح متفرقة فى مشاجرة بالدقهلية

أصيب صياد وسائق توك توك بجروح متفرقة بسبب وصلة مزاح بينهما تطورت إلى مشادة كلامية ومشاجرة بالمطرية في الدقهلية.وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بورود إشارة لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول كل من "محمد.إ.ا "20 عاما،صياد، ومقيم بندر المطرية مصاب بجرح قطعي بالبطن، وتم تحويله إلى مستشفى المنزلة العام و"محمود.م.ع"20 عاما، سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان مصابا بجرح قطعي باليد اليمني ( إدعاء تعدی).وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبالفحص وبسؤال المصاب الأول اتهم الثاني و"اسامة.ا .أ "19 عاما،نجار موبيليا، ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وآلة حادة "مطواة" بحوزة الأخير وإحداث إصابته، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح بالشارع محل سكنهما، وبسؤال المصاب الثاني تبادل الإتهام مع المصاب الأول بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "مطواة" بحوزته لذات السبب.وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأخير وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة، وتلقى المصاب الثاني العلاج اللازم وتصرح له بالخروج "تم حجزه والمتهم الأخير".وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٣٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المطرية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.