رئيس جامعة المنيا يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ«دار العلوم»

أكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة بمختلف كليات الجامعة، والتي انطلقت فعالياتها مع بداية الأسبوع الماضي، مشددًا على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ومتابعتها من جميع القائمين على أعمال الامتحان ولجان إدارة ومواجهة الأزمات طبقًا لما هو منصوص عليه من ضوابط، ورصد أية سلبيات، والتأكد من الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في بيئة جامعية آمنة.جاء ذلك خلال جولته التفقدية بكلية دار العلوم اليوم، ضمن متابعاته اليومية لمتابعة انضباط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعي، والتي رافقه خلالها الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء اللجان ومدير الأمن الإداري بالجامعة.وشملت الجولة تفقد امتحانات الفرق الأولي والثانية بكلية دار العلوم بقاعات متحف الفن الحديث، خلال الفترة الثانية للامتحانات وفق الجداول المعلنة، ولرصد ومتابعة انضباط العملية الامتحانية، وتوفير سبل الرعاية للطلاب أثناء أداءهم الامتحانات.